Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, сообщает ТСН.

Причина визита Порошенко пока неизвестна. Допрос был назначен на завтра, 25 июля. Его должны опросить в качестве свидетеля в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком".

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О других уголовных производствах, которые ведет ГБР и в которых фигурирует фамилия пятого президента, глава бюро Роман Труба не говорит.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом Gazeta.ua сообщили в пресс-службе ГБР.