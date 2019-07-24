В ДБР заинтересовались Кличко

Сам Кличко производства на своей странице назвал "абсолютно раздутой чушью". ФОТО: Виталий Кличко

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом Gazeta.ua сообщили в пресс-службе ГБР.

"Уголовное производство в отношении него (Виталия Кличко. - Gazeta.ua) на самом деле зарегистрировано, но больше подробностей мы сообщить не можем", - отметили в пресс-службе.

Относительно чего открыто производство, в ГБР также не комментируют, учитывая "тайну досудебного расследования". "Мы, к сожалению, пока не имеем разрешения на ее разглашение", - сказали в ведомстве.

Сам Кличко производства на своей странице назвал "абсолютно раздутой чушью".

"Сначала "вбросили" от юриста-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь с подачи уже самого Портнова распространили в СМИ грязную манипуляцию. И Андрей Портнов - юрист, бывший заместитель главы Администрации беглого президента Януковича, а теперь - новоявленный "обличитель", - не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирирована оно только ради медиаэффекта. Хочу подчеркнуть, я как мэр столицы действие исключительно в правовом поле", - написал мэр Киева.

Кличко вызывают на допрос в пятницу, 26 июля, отметили в ГБР.

Пресс-секретарь городского председателя Оксана Зиновьева подтвердила Gazeta.ua, что он уже получил повестку. Подробностей дела она не знает. На допрос вместо Кличко пойдут его юристы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко 48 лет: что киевляне говорят про мэра

11 июля городского головы Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с президентом Зеленским, который подтвердил слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. По словам гендиректора холдинга 1+1 media Александра Ткаченко, у партии "Слуга народа" есть 2 кандидатуры на председателя Киевской городской госадминистрации.