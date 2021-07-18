Порошенко принял участие в Зарваницком паломничестве

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционном Всеукраинском паломничестве в Зарванице.

В богослужениях приняли участие тысячи паломников со всей Украины, в том числе и с временно оккупированных Крыма и Донбасса. Архиерейскую Божественную Литургию в Зарванице возглавил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Нынешнее паломничество посвященное 425-летию провозглашения Брестской унии и молитве за мир в Украине.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав поздравил пятого президента. "Мне всегда приятно приветствовать Петра Алексеевича Порошенко с женой. Спасибо, что вы так же всегда в Зарванице стремитесь", - сказал он.

"Прежде всего очень хорошо, что Зарваницкая паломничество стало возможным. Люди устали от отсутствия возможности прийти и помолиться Богу. И я молился за то, чтобы отошла пандемия, отошла кризис, и не мешала людям идти своей дорогой", - сказал Порошенко после богослужения.

"Я очень рад, что сегодня на Зарваницкой площади были представители со всей Украины - из Крыма, из Донецка. Причем большое количество шли пешком для того, чтобы попасть сегодня на эту молитву", - отметил пятый президент.

Накануне в Марийском духовном центре "Зарваница" тысячи людей пришли к чудотворному источнику для совместной молитвы к Пресвятой Богородице.

"Я был удивлен вчерашней ночью, когда десятки тысяч людей молились, поднимали свечи. И те, кто еще колеблются, приезжать ли в июле в Зарваницу - отбросьте колебания. Приезжайте. В этот день Богородица открывает свое сердце, открывает двери небесные. И наша молитва точно точно сразу же будет услышана Богородицей", - убежден Порошенко.

"Надо почувствовать это величественное действо, когда тысячи верующих объединились в общей молитве к Матери Божьей, прося мира, благословения и покровительства для Украины и украинских семей", - поделился впечатлениями Порошенко.

"20 лет назад Папа Иоанн Павел II был в Украине, молился за единство Украины. В этом году в Украину приезжает Вселенский Патриарх Варфоломей. Человек, который очень любит Украину. Человек, который имеет несравнимую веру в Бога. Я тоже очень надеюсь и молю Бога, чтобы это было объединением мирового православия и поддержкой нашей Церкви. Я сегодня молился именно за это. И твердо верю - Господь услышит нашу молитву", - говорит Порошенко.