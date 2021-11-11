Порошенко предложил развернуть войска на границе с Беларусью

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Миграционный кризис – это часть гибридной агрессии Кремля"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко требует немедленно развернуть войска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса, являющегося частью гибридной агрессии, спланированной в Москве.

Об этом он сказал на брифинге.

"Ситуация ухудшается и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу отметить, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее. В октябре Беларусь проинформировала руководство ЕС о приостановлении соглашения о реадмиссии, то есть возвращения мигрантов между Беларусью и ЕС. Тогда, когда еще ни о какой миграционной провокации, дестабилизации и обострении ситуации на границе Беларуси, Польши и Литвы речь не шла", - напомнил Порошенко.

"Уверен – это лишь часть плана Путина по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО", – говорит Порошенко. Лидер партии озвучил первоочередные шаги, которые предпримет Украина в этой ситуации.

"Сейчас под угрозой атаки находятся Польша и Литва. И это достаточная аргументация для того, чтобы мы активизировали, и если будет нужно, использовали потенциал Украино-Польской-Литовской бригады", - говорит Порошенко.

"Украинские власти должны срочно задействовать механизмы операционного сотрудничества с "FRONTEX" - Европейским Агентством по приграничной и береговой охране. Нам необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 километров украино-белорусской границы. А де-факто сегодня это уже украинско-российская граница, после сдачи белорусского суверенитета Лукашенко", – отмечает Порошенко.

"Нужно поднять вопрос перед руководством Европейской Комиссии, Европейского Совета по созданию специальной миссии для обеспечения безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM. Это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей. И присутствие наблюдателей, которое предоставит возможность миру знать из независимых источников информацию на случай обострения этой ситуации. Поскольку могу предположить, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия России против Украины", – констатирует Порошенко.

"Нужно дальше усиливать санкции мира, не просто санкции ЕС против виновников кризиса. Причем не просто персональные санкции, но и секторальные санкции должны быть задействованы. Практика показала, что с 2014 года санкции против России эффективны. И мы должны сделать сценарий, который позволит нам усилить давление на страны-провокаторы и страны-агрессоры", – отмечает пятый президент.

"Усилий Министерства внутренних дел, включая Национальную полицию, Национальную гвардию весьма недостаточно. Наше требование как оппозиционной политической силы – срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украино-белорусской границы", – подчеркнул Порошенко.

"Мы твердо убеждены, что президент Украины должен пригласить к себе лидеров фракций, руководство правительства для того, чтобы выработать общую стратегию, потому что угроза национальной безопасности Украины требует объединения усилий всех политических сил для защиты нашего суверенитета", – убежден лидер партии.

"Мы должны разработать общий отпор российской агрессии. Мы должны использовать текущую ситуацию для того, чтобы наши партнеры резко нарастили военную помощь Украине – включая передачу технологий. Это должно быть сделано за считанные недели. Мои консультации с международными партнерами подтверждают, что они готовы это сделать, но не хватает соответственно организованной работы по запросам с украинской стороны", – сообщил Порошенко.

"Мы должны использовать этот вопрос для того, чтобы было больше решительности у наших партнеров относительно предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Потому что Украина является чрезвычайно весомым и эффективным элементом европейской и глобальной безопасности", – резюмирует Порошенко.