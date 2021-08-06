Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото

Фото: Алена Шкрум

Бывший глава МВД Арсен Аваков в Италии посетил пещеры с винным погребом. Петр Порошенко поздравил нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка с золотом на Олимпиаде. Глава "слуг" Александр Корниенко на Херсонщине подкармливал скот.

Как политики провели свою неделю – в материале Gazeta.ua.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков продолжает отдыхать в Италии. Поехал туда на прошлой неделе. В понедельник посещал пещеры на Амальфитанском побережье. А среди недели отправился в пещеры с вином Cantine Marisa Cuomo. Позировал среди бочек с напитком.

Народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа на этой неделе поднялась на гору Иван-Пип. Показала фото, где обнимается с мужем на вершине, и дома в Карпатском лесу. Развернула украинский флаг на вершине горы."47 241 шаг за день", написала депутат.

В горы отправилась и нардепка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Поднялась на 30 м, выше Пипы – на Говерлу. На пути позировала под Бухтивецким водопадом. "Последний раз я была здесь 17 лет назад – в 2004-м, большой командой вместе с Виктором Ющенко", сообщила депутат. Также подняла флаг на вершине.

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Коллега Геращенко по партии Иванна Климпуш-Цинцадзе поделилась фото в ресторане с видом на Говерлу и Петрос. С подругой пила кофе за несколько дней, как поднялась ее однопартиец.

Народный депутат от "Слуги народа", борец Жан Беленюк этой неделе завоевал для Украины первое на Олимпиаде в Токио золото. Принимал поздравления от президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля, нардепа, пятого президента Петра Порошенко и других. На олимпийском помосте станцевал гопак.

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук поехала в Закарпатье. Пила минеральную воду "Лужанская-7" в санатории "Квитка полонины". С сыном Олегом сфотографировалась в вышиванке у озера Синевир.

"Слуга" Мария Мезенцева поделилась фото на пляже в черном платье с глубоким разрезом на ноге. Отдыхала в Одессе. А под конец недели улетела на Херсонщину, где уже отметились ее коллеги. Там проводят лагерь "Зе-кемп" для молодежи.

В частности, нардеп Роман Грищук поехал в Херсонскую область. Встретился с городским головой города Скадовска и депутатами ОТГ. На этой неделе также болел за своего однопартийца Беленюка на Олимпиаде.

На Херсонщине побывал и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Кормил коз в поселке Марьяновка. На Николаевщине пробовал устрицы у моря. В четверг открыл трехдневный лагерь "Зе-кемп".

Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина завершила 17-дневный отдых в Грузии, где была с детьми и мужем. Похвасталась, как релаксировала в гамаке у озера. Показала фото у Черного моря в светлом платье с одним плечом. Гуляла в парке у фонтана с золотыми рыбами. Обедала на берегу моря арбузом и дыней.

Мустафа Найем, которого на этой неделе Кабмин назначил заместителем министра инфраструктуры, поехал во Львов к своему сыну. Из всех видов транспорта выбрал поезд. Ехал в СВ-вагоне, из которого поделился фотографией.

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Председатель партии "Голос" Кира Рудик рассказала, что в качестве отдыха любит гладить кошек. Для этого ходит в приюты для животных – похвасталась фото, где обнимает кота. А также имеет своего белого любимца. Для снятия стресса занимается также боксом, добавила депутат. На этой неделе Рудик рассказала, чем завтракает – яичницей, томатами, авокадо и салатом с чечевицей.

Екс-нардеп Олег Ляшко на этой неделе провел видеоэкскурсию по своему хозяйству. Показал грядки с огурцами и помидорами, которые съел на видео, снял свежие яйца, которые собрал. Осматривал господу со своей собакой. Екс-депутат также поделился новостью, что завел уже десятого любимца – на фото занимает нового друга.

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум на этой неделе вернулась с отдыха в Греции, куда поехала еще на прошлой. Продемонстрировала своим подписчикам, что ела на каникулах – много рыбы, овощей, пасту с моллюсками, мясо. Завтракала на берегу моря с кофе и омлетом с зеленью в платье с открытыми плечами. Фотографию делал ее муж – нардеп от "СН" Дмитрий Наталуха.

Плановый визит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на Донбасс отменили 3 августа. Через то, что ввели временный запрет на въезд в зону ООС чиновникам сроком на 10 дней. Визит спикера сорвался не случайно, пишут СМИ. Решение о временном запрете чиновникам посещать зону ООС исходило от Офиса президента, который хочет установить монополию Владимира Зеленского на общение с военными.