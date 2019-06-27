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четверг, 27 июня 2019 01:55

Порошенко пообещал вернуть названия проспектов Шухевича и Бандеры

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Порошенко пообещал вернуть названия проспектов Шухевича и Бандеры
Порошенко против переименования проспектов. Фото: Обозреватель

Петр Порошенко попросил свою фракцию в Киевсовете на первый же сессии инициировать повторное принятие решения о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

"Я связался с руководством нашей фракции в Киевсовете обратился с просьбой, чтобы на первую сессию Киевсовета был вынесен вопрос о переименовании, и мы еще раз приняли решение и дали по рукам этим горе-судьям, которые думают, что завтра они переименуют Украину в Украинскую советскую социалистическую республику. Никто им этой возможности не даст, никто реванш не пропустит", - Порошенко сказал во время выступления на IV Форуме местного развития в Трускавце, сообщает Укринформ.

Пятый президент Украины отметил, что решение об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича приняли в "нереформированном Киевском окружном суде" и напомнил, что коллектив суда не ходил на аттестации и экзамены.

"Украинские герои - это символ, и мы будем их защищать так, как защищаем Украинское государство и украинскую государственность", - подчеркнул Порошенко.

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Окружной административный суд Киева 25 июня отменил решение Киевского городского совета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в украинской столице.

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