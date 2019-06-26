Киевский суд отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд города Киева объяснил, почему отменили решение Киевского городского совета о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина.
По новым названием они бы стали проспектом Степана Бандеры и проспектом Романа Шухевича, сообщает ТСН.
"Решение принято судом ввиду нарушения процедуры переименования. А также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Принято во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования", - говорится в заявлении суда на сайте судебной власти.
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Рассмотрение иска в столичном горсовете длился с августа 2016 года, а судились ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистское правозащитная лига".
Кроме них на стороне истца выступила еще ряд организаций - это Общественная организация "Ветераны труда - дети войны", Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", Киевская городская организация ветеранов.
А на стороне ответчика: Всеукраинское объединение "Свобода", Украинский институт национальной памяти, Общественная организация "Художественный центр "Локация", Неизвестный Евгений Леонидович.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что горсовет еще раз переименует эти проспекты.
В сети распространяется возмущение по поводу рекомунизации улиц. Кто-то называет это реваншем пророссийских сил, кто-то сетует на нереформированность украинской судебной системы.
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