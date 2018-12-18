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вторник, 18 декабря 2018 16:13

Порошенко пообещал предоставить воинам ОУН-УПА статус участника боевых действий

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Порошенко пообещал предоставить воинам ОУН-УПА статус участника боевых действий
Порядок предоставления статуса УБД указанным лицам установит Кабинет министров. Фото: pravyysektor.info

Президент Петр Порошенко уже сегодня подпишет законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий участникам борьбы за независимость Украины в XX в.

Об этом глава государства сообщил во время визита в Тернополь.

"Уже сегодня я подпишу принятый Верховной Радой закон, согласно которому борцам за независимость Украины в ХХ веке присвоен статус участников боевых действий на уровне с героями, которые защищают страну сейчас от российской агрессии. Это касается и воинов Украинской повстанческой армии. Это справедливо", - сказал Порошенко.

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6 декабря Верховная Рада поддержала инициативу Юрия Шухевича об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX в.

Согласно документу, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX в. в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Бульбы "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

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Дата
18
декабря

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