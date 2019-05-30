Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь

Порошенко готовится к выборам с "Європейська солідарність". Фото: Facebook

5-й президент Петр Порошенко получил членский билет обновленной партии "Європейська солідарність".

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Порошенко стоял в кругу молодежи.

"Посмотрите, сколько много молодежи. Хочу обратиться именно к молодежи, присоединяйтесь", - заявил 5-й президент.

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Руководитель избирательного штаба партии Петра Порошенко "Європейська солідарність" Сергей Березенко заявляет, что не будет присутствовать в списке на выборах в парламент.