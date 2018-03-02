Порошенко подписал закон о приватизации - россиянам "вход" закрыт

Россияне не смогут покупать украинские предприятия. Фото: dpchas.com.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон о приватизации государственного имущества.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Тwitter.

"Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. Государство-агрессор не имеет права принимать в ней участие", - написал Цеголко.

Закон "О приватизации госимущества" устанавливает упрощенную классификацию объектов приватизации на объекты малой и большой приватизации; требования к покупателям объектов приватизации и ограничения относительно их участия в приватизации; ответственность за недостоверность, неполноту представленных документов; расширен круг объектов, которые могут подлежать приватизации.

В связи с этим меняется подход к продаже малых и крупных предприятий. Новый закон четко устанавливает 11 месяцев для объектов большой приватизации и 5 месяцев - для малой. Если стоимость активов предприятия за последний год превысила 250 млн грн, то это объект большой приватизации, который будет продаваться с привлечением советника, все что меньше - это малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных платформах.

Документ также устанавливает четкий порядок приватизации; требования к формированию и утверждению перечней объектов, подлежащих приватизации; порядок принятия решения о приватизации.

Инициировать приватизацию объектов смогут государственные органы приватизации, уполномоченные органы управления, другие субъекты управления объектами государственной собственности или покупатели.

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Верховная Рада приняла законопроект "О приватизации госимущества" 18 января. "Против" голосовал только "Оппозиционный блок". Премьер-министр Владимир Гройсман, который был в парламенте во время голосования, аплодировал нардепам.