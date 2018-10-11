Порошенко подписал закон о новом приветствие в армии и полиции

Новое воинское приветствие внесут в уставы Вооруженных сил Украины. Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий для армии и полиции приветствие "Слава Украине! - Героям слава!".

Об этом он сообщил во время встречи с военнослужащими на Хмельнитчине.

"Первые шаги [к обновлению военных уставов] мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения президента, принял закон по изменению военных уставов относительно воинского приветствия, и я его подписал. "Слава Украине" сегодня является естественным для каждого украинского воина и гражданина" , - сказал Порошенко.

В завершение своей речи президент обратился к военным новым лозунгом: "Слава Украине!".

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4 октября Верховная Рада приняла законодательные изменения в уставы Вооруженных сил Украины и Нацполиции относительно приветствия "Слава Украине". Не голосовали "Оппоблок" и группа "Видродження". Документ также предлагает заменить обращение "товарищ" на "пан" и "пани" для служебных отношений.