Порошенко подписал указ о сотрудничестве с НАТО

Украина сотрудничает с НАТО в оборонной отрасли.

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает сотрудничество с НАТО.

Указ обнародован на сайте главы государства.

Речь идет о решении РНБО от 16 мая "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны". Предусматривает осмотры в разных сферах, в том числе с использованием возможностей совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня.

Также говорится о сотрудничестве с консультативной миссией Европейского Союза по вопросам реформирования сектора гражданской безопасности Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали "красные линии" для Зеленского

Бойцы из США будут помогать ВСУ перейти к стандартам НАТО в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).