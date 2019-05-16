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четверг, 16 мая 2019 17:18

Порошенко подписал указ о сотрудничестве с НАТО

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Порошенко подписал указ о сотрудничестве с НАТО
Украина сотрудничает с НАТО в оборонной отрасли.

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает сотрудничество с НАТО.

Указ обнародован на сайте главы государства.

Речь идет о решении РНБО от 16 мая "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны". Предусматривает осмотры в разных сферах, в том числе с использованием возможностей совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня.

Также говорится о сотрудничестве с консультативной миссией Европейского Союза по вопросам реформирования сектора гражданской безопасности Украины.

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Бойцы из США будут помогать ВСУ перейти к стандартам НАТО в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).

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16
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