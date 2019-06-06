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четверг, 06 июня 2019 15:45

Порошенко отреагировал на "плагиат" в речи Зеленского в Брюсселе

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Порошенко отреагировал на &quot;плагиат&quot; в речи Зеленского в Брюсселе
Фото: из открытых источников

Пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что речь действующего главы государства Владимира Зеленского, произнесенная в Брюсселе, написанная в его офисе.

"Во-первых, я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе. Но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и по интеграции в ЕС", - добавил он и отметил, что вместе с тем, хотел бы услышать от Зеленского больше.

Об этом он сказал во время брифинга.

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"В переговорах было четко указано, а я полностью разделяю эту фразу, про абсолютною необходимость сотрудничества с НАТО. Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или неплагиат. Это абсолютно нормально", - сказал Порошенко.

Отметил, что в Брюсселе президенту надо было бы обсудить энергетический, шенгенский союз.

Пресс-секретарь Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате и заявил, что тот украл часть речи предыдущего главы государства. АП начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

По словам администрации, они предварительно установили, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.

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