Порошенко обозвал ГБР "95 кварталом" и пришел на допрос

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Его сопровождали народные депутаты из фракции "Европейская солидарность".
Перед входом Порошенко громко заявил, что в бюро "назначили соратников Януковича".
"Кто будет верить ГБР после таких шагов?" - сказал он.
"Я иду на допрос, но на допрос по Минским соглашениям Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала". Они умеют только шоу делать", - продолжил Порошенко.
Возле него были 12 нардепов, в частности Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Ахтем Чийгоз, Ирина Геращенко. Также - адвокат из России Илья Новиков.
"Я это сделаю (допрос. - Gazeta.ua) и вернусь к вам. Позволяете мне с адвокатами зайти?" - обратился Порошенко к людям, которые с ним пришли в бюро.
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Ранее следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении Петру Порошенко.
Порошенко инкриминируют злоупотребление властью.
ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.
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