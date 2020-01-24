Порошенко обозвал ГБР "95 кварталом" и пришел на допрос

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Его сопровождали народные депутаты из фракции "Европейская солидарность".

Автор: pravda.com.ua "Я это сделаю", - сказал Порошенко.

Перед входом Порошенко громко заявил, что в бюро "назначили соратников Януковича".

"Кто будет верить ГБР после таких шагов?" - сказал он.

"Я иду на допрос, но на допрос по Минским соглашениям Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала". Они умеют только шоу делать", - продолжил Порошенко.

Возле него были 12 нардепов, в частности Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Ахтем Чийгоз, Ирина Геращенко. Также - адвокат из России Илья Новиков.

"Я это сделаю (допрос. - Gazeta.ua) и вернусь к вам. Позволяете мне с адвокатами зайти?" - обратился Порошенко к людям, которые с ним пришли в бюро.

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Ранее следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении Петру Порошенко. Порошенко инкриминируют злоупотребление властью. ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.