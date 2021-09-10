Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков

Фото: Арсен Аваков

Пятый президент Петр Порошенко и депутат Киевсовета Марина Порошенко отмечали 37 лет брака. Бывшие премьеры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк и эксминистр внутренних дел Арсен Аваков отметились вместе на фото на конференции YES brainstorming.

Чем еще занимались политики во время первой рабочей недели после каникул – в материале Gazeta.ua.

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко с женой, депутатом Киевсовета Мариной Порошенко отмечали 37 лет брака. "Помню, как еще 18-летним парнем сказал своей маме, что женюсь. И это было одно из самых мудрых решений в моей жизни", написал нардеп.

Шоумен и волонтер Сергей Притула с женой Екатериной на этой неделе устроил домашний ужин с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан и поваром Евгением Клопотенком. Притула похвастался салатом из огурцов и редиски, который готовил. И показал Клопотенко за плитой. Повар сделал персики на гриле с сыром горгонзола. За столом пили шампанское.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили на этой неделе собирал виноград, из которого делает вино, на участке в селе Лесники Киевской области. Для этого приехали также студенты-грузины. Присоединился и кот Миша.

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С двумя котами на этой неделе фотографировался мэр Львова Андрей Садовый. В начале недели обнимал любимца Вросека, который живет в кабинете мэра Варшавы Яцека Сутрика. В Польшу приехал на Экономический форум в Карпаче. В четверг выложил фотографию с котом из горсовета Левчиком, который потерялся на несколько дней. Поиском животного занимались горожане и госслужащие. А со спасенным котом Садовый принимал участие в утреннем шоу на "1+1".

На экономическом форуме в Карпаче кроме Садового побывал также экс-премьер Владимир Гройсман. Среди прочего, пожаловался на паспортный контроль в аэропорту. "Летели полтора часа, а паспортный контроль проходили 2 ч. Пассажиров с паспортами ЕС направляют в одну очередь, украинцев в другую. Как так?", удивился бывший премьер.

На этой же неделе Гройсман фотографировался с экс-премьером Арсением Яценюком, бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Нардеп от "Голос" Роман Лозинский собирался с командой помощников и советников у озера. "Два дня советовались, планировали, работали и веселились", написал депутат. Готовили на огне мясо, баклажаны, помидоры. На этой неделе также показал свое рабочее место – с планшетом, павербанком и термосом.

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Коллега Лозинского по фракции Ольга Стефанишина этой неделе похвасталась одеждой – яркой розовой блузкой и синей юбкой. Рассказала, что ее дочь назвала этот образ в честь жевательных резинок "Баббл гам" и "Хуба Буба". А среди недели нардеп поделилась фото с пирожным и кофе, которые заказала после рабочего дня.

Депутаты от "Голоса" также среди недели поделились обедом нардепов. Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина заказали себе бограч, салаты, мясо. Рассказали, что в Верховной Раде появились конфеты с ликером.

Председатель партии "Голос" Кира Рудик в воскресенье выходила в Киеве на марш за права животных. Там была и Стефанишина с дочерью Владой.

"Слуга" Анна Пуртова перед рабочей неделей в Раде посетила концерт певца Монатика.

А депутат от "Слуги народа" Роман Грищук с женой Анной Гресь пошел в бар "Бармен диктант" в Киеве. В сториз пели песню. Что пили – Грищук не показал.

163 из 243 народных депутатов от "Слуги народа" нарушили меморандум об ответственности. Его подписывали перед внеочередными парламентскими выборами в 2019 году.