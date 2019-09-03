Петр Порошенко не пришел на допрос в ГБР. Фото: УНІАН

Пятый президент Петр Порошенко не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований во вторник.

Допрос был запланирован на 14:00, под зданием бюро проходила акция протеста, пишет "РБК-Україна"

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что его клиент не собирается участвовать в сегодняшнем допросе "из многих уважительных причин".

"К сожалению, ГБР не дает надлежащих объяснений, какие у них есть вопросы к Порошенко", - сказал он.

"Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале.

Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР. Напомню, что депутатский иммунитет пока не позволяет применить к нему норму УПК о принудительном приводе.

Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 году она перестанет быть ширмой для избежания ответственности.

Повторную повестку на допрос мы направим", - написал директор ГБР Роман Труба в Telegram.

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ГБР открыло 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший президент. Большинство - по заявлениям Андрея Портнова, заместителя главы администрации президента Януковича.