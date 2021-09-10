Порошенко не мог санкционировать спецоперацию спецоперацию по поводу "вагнеровцев"

ВСК установила, что мероприятие планировали в июле 2020 года. Фото: УП

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по поводу "вагнеровцев".

"Согласно заявлениям пятого президента он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году. Но мы видим, что в 2014-2018 году - это рутинная работа, а планирование специального мероприятия - это июль 2020 года", - сказала глава ВСК Марьяна Безуглая во время брифинга, передает УП.

В июле СБУ передали информацию по результатам документирования людей. Установили тех, которые составляют оперативный интерес. Из нескольких десятков отобрали 33.

"У меня вопрос, почему Петр Алексеевич фактически ввел в заблуждение как ВСК, так и все общество, какие мотивы в целом заявить о личном санкционировании в 2018 году, для чего врать?" - сказала Безуглая.

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Она заявила, что это была не спецоперация, а "специальное мероприятие". Сажать самолет в Украине не планировали. Спецслужбы якобы ожидали, что "вагнеровцев" задержит Турция в аэропорту Стамбула. В Анкаре не знали ничего об этом деле.

Год назад, 29 июля 2020-го, белорусские правоохранители задержали 33 российских боевиков частной военной компании Вагнера в санатории под Минском. 14 августа стало известно, что их выдали Москве. 28 из арестованных наемников РФ воевали против украинской армии на Донбассе. Причастны к сбитому малайзийскому боингу МН-17 и украинскому самолету Ил-76, когда погибли 49 военных.