Порошенко не будет участвовать в шоу по сценарию Зеленского: Новиков

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков в Киевском апелляционном суде сообщил журналистам, что дело против него изначально было политическим, и события вокруг него это подтверждают. Он подчеркнул, что Петр Порошенко не будет участвовать в шоу, сценарий которого пишется на Банковой.

"Сегодня мы приехали в Апелляционный суд, и вроде бы потому, что не доставили материалы дела, заседание не состоится", – говорит Новиков.

"Мы видим, что это дело никогда не было чисто юридическим, – это чисто политическое дело. Мы видим, что она полностью перешла в политическую плоскость, плоскость пиара. Вы же понимаете, что это не какая-нибудь спецоперация – привезти несколько папок с документами из Печерского суда, с Владимирской на Соломенске в Апелляционный суд", – отмечает Илья Новиков.

"Почему так случилось? Почему эти материалы не привезли? И почему они оставили нашу апелляционную жалобу без рассмотрения? У меня есть предположения. Оказывается давление на Офис Генерального прокурора. Ирина Венедиктова дважды ушла в однодневный отпуск, когда нужно было подписать подозрение Порошенко и когда нужно было согласовать ходатайство об аресте Порошенко. А пока она нам говорит – нет, все хорошо, я полностью согласна с моими подчиненными. Это не так. Вы это понимаете. Не ходят прокуроры в отпуск однодневный, когда все так", – отмечает адвокат.

"Была уже провокация, когда нам сообщили, что они запланировали одновременный допрос Порошенко с Медведчуком. Мы знаем, что это не фейк. Они планируют это. И по нашему убеждению – это вообще главная цель. Они хотят сделать картинку, когда одновременно Порошенко и Медведчук заходят в здание ДБР, чтобы потом рассказывать – вот смотрите, они вместе. Это их план и сценарий", – считает Новиков.

"Еще раз говорим: Порошенко не будет сотрудничать с людьми, планирующими эти картинки, эти сценарии и этот пиар. Он уже дал показания в июне прошлого года. Эти показания есть. Если ДБР говорит, что им вроде бы не хватает его показаний – нет, у них есть его показания", – говорит адвокат.

"Они ждут возможности показать вам это шоу. Это шоу не состоится – я вам это обещаю", – резюмирует Новиков.