Порошенко назвал свои главные достижения за 5 лет

Порошенко руководил страной с 6 июня 2014 года. Фото: president.gov.ua

Петр Порошенко считает реформы и сопротивление российской агрессии своими главными достижениями на посту президента Украины за 5 лет.

Об этом он сказал в интервью изданию WELT.

"Я горжусь своими 5 годами президентства. В настоящее время мы в Украине провели больше реформ, чем за четверть века до этого...

Самое большое достижение - это усиленная стабильность и способность сопротивления украинского общества. Мы начали с нуля и отстроили сильную украинскую армию. Мы достигли независимости Украинской православной церкви от Москвы и обеспечили защиту нашего украинского языка. Нельзя недооценивать энергетическую независимость от России, которую мы достигли. Так же система правосудия была реформирована, так же как и банковская система, которая сейчас работает на серьезной основе и гораздо лучше функционирует. Децентрализация - большой успех: 51 процент государственных расходов сейчас приходится на местные бюджеты, раньше было только 30. Благодаря нашей законодательной базе мы создали широкую, транспарентную антикоррупционную инфраструктуру, которая с созданием независимого антикоррупционного суда будет полностью свершений. При назначении судей международные эксперты имеют право вето. И последнее - в начале моей каденции на посту президента ВВП сокращался на 15 процентов ежегодно. Сейчас есть рост в 3,4 процента. Инфляция составляла 45 процентов, в этом году она составляет всего лишь 6 процентов.

На вопрос, о чем сожалеет, Порошенко ответил: "Больше всего за то, что мы не закончили войну на Донбассе, не освободили нашу землю от оккупации. К сожалению, решение находится не в наших руках, и не в руках Брюсселя. Ключ лежит в Москве. Мы придерживаемся Минских договоренностей, Россия этого не делает", - сказал Порошенко.

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