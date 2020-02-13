Порошенко: "Наши котики" - о тех, кто никогда не предаст Украину

Петр и Марина Порошенко вместе с ветеранами войны против российской агрессии посмотрели комедийную киноленту "Наши котики" режиссера Владимира Тихого, созданную в копродукции Украины, Канады и США. Фильм рассказывает о приключениях украинских добровольцев на Донбассе, которые в 2014 году пошли защищать Украину от российско-террористических войск.

Петр Порошенко обратился к владельцам кинотеатров: "Продолжайте прокат "Наших Котиков"

Об этом говорится в сообщении на сайте "Европейской солидарности".

"Наши Котики / Lethal Kittens - фильм о супергероях, которые живут среди нас. О тех, кто сохраняет боевой дух и добрый юмор в самых сложных обстоятельствах. О тех, кто глядя в глаза смерти, смело говорит ей: "Пошла вон!". О тех, кто выбрал свободу ценой собственной жизни. О тех, кто никогда не сдаст Родину на растерзание врагу.

Петр Порошенко обратился к владельцам кинотеатров: "Продолжайте прокат "Наших Котиков"

Я слышал огромное количество положительных отзывов об этом фильме и все они оправданы. Это пример совершенно нового стиля фильмов о войне за независимость Украины - прекрасное сочетание юмора и драмы, реализма и мистики.

Мое твердое убеждение - этот фильм демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от "Сватов", которые работали на другое государство, к "Котикам", которые показали, что страна побеждает, когда она начинает смеяться над врагом", - поделился Петр Порошенко впечатлениями от просмотра на своей странице в сети Facebook.

"Спасибо за профессионализм всей творческой команде, представители которой сегодня вместе с нами в кинозале. Вы сделали фантастическую работу!

Обращаюсь к владельцам кинотеатров: продолжайте прокат "Наших Котиков"! Этот замечательный фильм посмотрело около 100 тысяч зрителей, а миллионы еще хотят посмотреть. Поэтому скорее в кинозалы - смеяться и не сдаваться вместе с "Нашими Котиками", - призвал Петр Порошенко.

Петр Порошенко обратился к владельцам кинотеатров: "Продолжайте прокат "Наших Котиков"