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среда, 12 февраля 2020 10:27

Порошенко написал воспоминания о Минске: главные тезисы

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12 февраля истекает 5 лет со времени подписания вторых Минских соглашений. Подписи под ними поставили руководители Украины, России, Франции и Германии.

Пятый президент Петр Порошенко опубликовал на сайте "Українська правда" воспоминания о Минске.

Автор: Reuters
  Порошенко, Путин, Меркель и Олланд подписались под Минскими соглашениями.
Порошенко, Путин, Меркель и Олланд подписались под Минскими соглашениями.

Предлагаем читателям главные тезисы из текста.

Изнурительный девьятнадцятичасовой марафон с Путиным, холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине "переговорщиком" - ничто по сравнению с тем потрясением, которое выпало перед тем пережить восточно городу (Краматорск. - Gazeta.ua)... 64 раненых, 17 погибших в результате российского ракетного обстрела.

В душе Путина, судя по его поведению, краматорская трагедия не коснулась ни струны. Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга". Да, это была ужасная ночь в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора.

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Ключевой задачей Минска-2 для нас было остановить наступление российских регулярных войск, предотвратить окружению наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских.

Мы не приняли никаких ультиматумов и благодаря поддержке наших немецких и французских партнеров добились решения о прекращении огня без предварительных условий. Путин, напомню, настаивал, что в условиях якобы полного, по его данным, окружения около восьми тысяч украинских бойцов именно он должен диктовать эти условия: поднять белый флаг, оставить технику и сдаться в плен.

Не приняли ни одного ультиматума Путина

Мы четко заявили, что окружения нету, а наши оружие не положат. Но для того, чтобы убедить в этом всех участников встречи, на некоторое время украинская делегация переместилась в отдельное помещение. Оттуда, через линию закрытой связи, мы коммуницировали с Генеральным штабом.

В конце концов получили четкое сообщение, что наши держат оборону по линии, определенной в Минске 19 сентября 2014, и окружения не допустят.

Путин тянул время для того, чтобы украинские воины были окружены и уничтожены, или, в лучшем случае - разоружены и попали в плен. Это подтверждает в своих мемуарах и Франсуа Олланд.

Французский лидер быстро понял, что Путин хотел выиграть время и отложить прекращения огня на максимально возможный срок, чтобы позволить своим наемникам окружить украинскую армию и завоевать дополнительные позиции.

В конце концов Совместная жесткая позиция Украины, Германии и Франции привела к тому, что Москва согласилась-таки на прекращение огня с 15 февраля.

"Четверка" работала в четком формате "три и один"

Тогда "четверка" работала в четком формате "три и один", в котором Путин не смог найти ни одной лазейки, и никто не был слабым звеном.
Было в конце концов согласовано совместную декларацию "нормандской четверки", весомой позицией которой стало подтверждение "полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины..." А подпись Путина под документом означала не что иное, как юридических подтверждение очевидного факта: Россия - сторона конфликта.

Путину хватило каких-то десяти минут, чтобы приструнить своих марионеток, которые вдруг начали делать вид, будто не согласны с уже согласованным лидерами четверки проектом.

Главное, что дали Украине Минские соглашения - это драгоценное время. Время для системного развития армии. Время для того, чтобы сосредоточиться на преодолении социального кризиса, вызванного войной и перекрытием доступа украинских товаров на российский рынок.

Время для того, чтобы укрепить международную коалицию в поддержку Украины. Время, чтобы оборудовать и содержать в рабочем состоянии санкционный механизм против России.

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В январе в бою с российским врагом на Донбассе погибли 11 украинских воинов. Самому младшему из погибших было 22 года, старшим - по 47.

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Дата
12
февраля

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