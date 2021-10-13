Порошенко лично объяснил, почему "ЕС" ходила к генпрокурору

Порошенко потребовал встречи с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Фото: eurosolidarity.org

Украина стоит на пороге масштабного энергетического кризиса, Однако офис президента больше интересует преследование "Европейской Солидарности" за события 2014 года.

Об этом возле офиса генпрокурора заявил пятый президент Петр Порошенко. Вместе с народными депутатами от "ЕС" и "Голоса" он требовал встречи с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

"В стране царит энергетический кризис. В Украине, как сегодня сообщили СМИ, в 10 раз меньше энергетического угля на электрических станциях, чем должно быть. Минимальный объем, который сегодня должен был быть, составляет 2 миллиона 850 тысяч тонн. Сегодня 660 тысяч тонн. Это означает, что страна на начало отопительного сезона остается без электричества.

Ситуация кардинально отличается от того, какой она была в 2014 году. В то время, когда мальчики из "95 Квартала" танцевали на корпоративах перед сепаратистами в Горловке, Украина, добровольцы, волонтеры, бойцы Вооруженных сил защищали нашу землю. А правительство и я как президент вынужден был спасать ситуацию в условиях, которые им и не снились.

Пусть им кто-то расскажет, как делать операцию раненому воину, когда во всем городе нет света, под свечой. Пусть им расскажут, как украинские женщины рожали в лифтах при отсутствии света. Это были веерные отключения в условиях тотальной блокады Российской Федерации", – подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что с ноября 2014 года были прекращены поставки электроэнергии из России, тогда как Владимир Зеленский его восстановил.

"В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая Правительством, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте. В том числе взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не ушли за деньги России в наемники.

С ноября 2015 года была приостановлена покупка российского газа, и с того времени никто уже не слышал, что Украина ворует газ. Сразу же после оккупации была отключена и закрыта вся банковская система на оккупированных территориях. Для того, чтобы не дать возможность делать хакерские атаки, манипулировать и воровать украинские деньги. Ни одного отделения, по крайней мере таков был приказ СНБО, выполненный Нацбанком. И ни одного счета не было открыто. Хочу подчеркнуть, что за попытку фабриковать и фальсифицировать дела будет заплачена очень большая цена теми, кто это сейчас делает.

Почему за последние 2,5 года на $3 млрд 100 млн купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не есть финансирование страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда кум Зеленского – глава "Укрэксимбанка" – точно не без согласования с Зеленским – выделяет $60 миллионов предприятию, которое имеет отношение к угольной отрасли, которое работает на оккупированной территории? $60 миллионов государственного банка.

Мы спасали страну в 2014-2019 годах. Выплата пенсий, которая и сейчас происходит для 600 тысяч пенсионеров, проживающих на оккупированной территории – это тоже финансирование терроризма? Как и выплата зарплат людям, которые тогда работали на украинских государственных предприятиях, платили налоги, НДС, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и могли прокормить свою семью? Это совсем не то, что вы сейчас делаете, сотрудничая с Россией", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

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