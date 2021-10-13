Депутаты от оппозиции требуют от генпрокурора Венедиктовой расследовать "вагнергейт" - Порошенко

Петр Порошенко вместе с депутатами прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой

Народные депутат из фракций "Европейская Солидарность" и "Голос" требуют от Офиса генерального прокурора обеспечить полноценное, беспристрастное расследование срыва спецоперации по задержанию боевиков ПВК Вагнера.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко. Вместе с депутатами он прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой.

"Сегодня группа оппозиционных депутатов из "Европейской Солидарности" и "Голоса" пришла в Офис генерального прокурора, требуя неотложной встречи с генеральным прокурором соответствии с Законом "О статусе народного депутата". Нас интересовали несколько важнейших событий Украины, на которые мы видим отсутствие реагирования со стороны правоохранительных органов, следственных органов и высшего руководства государства. Речь идет о расследовании дела Вагнера, о возможной государственной измене, о разглашении государственной тайны и об отсутствии каких-либо следственных действий пока более 14 месяцев", - напомнил Порошенко.

Пятый президент напомнил, что лично санкционировал начало спецоперации по "вагнеровцах", которая была сорвана после совещания в кабинете Зеленского.

"Была упущена возможность не просто привлечь к ответственности убийц, не просто обменять их, освободив украинских заложников из тюрем Путина. А посадить руководство страны-агрессора на скамью подсудимых в Гааге. К сожалению, в силу обстоятельств, Генеральная прокуратура отказывается прояснить, сбросив это на ВСК, следственные действия не проводятся", - подчеркнул Порошенко.

"Следственные действия были вынуждены заменить честные журналисты CNN, Bellingcat, и украинские журналисты, которые доказывают сегодня эту информацию. Власть на это не реагирует", - констатирует Петр Порошенко.

"Уже более 1,5 года прошло с тех пор, как мы узнали о том, что возможна измена в Офисе президента. Ответов никаких нет. Временная следственная комиссия не отвечает на эти вопросы. Правоохранительные органы молчат и не отвечают. Поэтому я поддерживаю это заявление, которое сегодня было представлена ​​для того, чтобы все-таки правоохранительные органы начали что-то делать и начали отвечать на те вопросы", - говорит народный депутат из фракции "Голос" Роман Костенко.

Петр Порошенко вместе с депутатами прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой

"Кроме того, начинают преследовать непосредственных участников этой операции. Рассказывают о том, что Бурба был освобожден. Люди, которые непосредственно участвовали, а затем дали показания этой комиссии, до сих пор не имеют охраны. Хотя мы на этом настаивали. И их фамилии разглашены через средства массовой информации. Мы считаем, что так делать неприемлемо. И мы как оппозиционные фракции сделаем все, чтобы защитить наших разведчиков и наших военнослужащих", - отмечает Костенко.

Боевой генерал, Герой Украины, народный депутат Михаил Забродский отметил, что генпрокурор не нашла возможности пообщаться с депутатами.

Петр Порошенко вместе с депутатами прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой

"У нас был конкретный вопрос о том, почему в течение суток не регистрируется заявление о немного другом аспекте этого дела, связанным с разглашением государственной тайны. Речь идет о заявлении высшего руководства государства о том, что руководству соседней страны была передана информация об операции с непонятной мотивацией и непонятными целями. Но сегодня мы ответа не услышали, будем надеяться на скорейшую встречу, на скорейший ответ госпожи генерального прокура", - говорит Забродский.