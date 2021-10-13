Депутаты от оппозиции требуют от генпрокурора Венедиктовой расследовать "вагнергейт" - Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 234
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1377
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 441
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 981
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1791
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1071
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2988
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1620
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 981
Фото
Все фото
16
4
7
4
4
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Стартовал саммит Украина-ЕС
Стартовал саммит Украина-ЕС
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и &quot;слуги&quot; выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
&quot;Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента&quot;: что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Видео
Все видео
СБУшник срывал скандальный фильм о Зеленском - у Баканова отрицают
СБУшник срывал скандальный фильм о Зеленском - у Баканова отрицают
Новым министром обороны может стать Верещук. "Слуги" это обсудили
Новым министром обороны может стать Верещук. "Слуги" это обсудили
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением регламента
Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением регламента
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1314
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 585
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 954
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 666
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 17:36

Депутаты от оппозиции требуют от генпрокурора Венедиктовой расследовать "вагнергейт" - Порошенко

  Комментировать
  Петр Порошенко вместе с депутатами прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой
Петр Порошенко вместе с депутатами прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой

Народные депутат из фракций "Европейская Солидарность" и "Голос" требуют от Офиса генерального прокурора обеспечить полноценное, беспристрастное расследование срыва спецоперации по задержанию боевиков ПВК Вагнера.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко. Вместе с депутатами он прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой.

"Сегодня группа оппозиционных депутатов из "Европейской Солидарности" и "Голоса" пришла в Офис генерального прокурора, требуя неотложной встречи с генеральным прокурором соответствии с Законом "О статусе народного депутата". Нас интересовали несколько важнейших событий Украины, на которые мы видим отсутствие реагирования со стороны правоохранительных органов, следственных органов и высшего руководства государства. Речь идет о расследовании дела Вагнера, о возможной государственной измене, о разглашении государственной тайны и об отсутствии каких-либо следственных действий пока более 14 месяцев", - напомнил Порошенко.

Пятый президент напомнил, что лично санкционировал начало спецоперации по "вагнеровцах", которая была сорвана после совещания в кабинете Зеленского.

"Была упущена возможность не просто привлечь к ответственности убийц, не просто обменять их, освободив украинских заложников из тюрем Путина. А посадить руководство страны-агрессора на скамью подсудимых в Гааге. К сожалению, в силу обстоятельств, Генеральная прокуратура отказывается прояснить, сбросив это на ВСК, следственные действия не проводятся", - подчеркнул Порошенко.

"Следственные действия были вынуждены заменить честные журналисты CNN, Bellingcat, и украинские журналисты, которые доказывают сегодня эту информацию. Власть на это не реагирует", - констатирует Петр Порошенко.

"Уже более 1,5 года прошло с тех пор, как мы узнали о том, что возможна измена в Офисе президента. Ответов никаких нет. Временная следственная комиссия не отвечает на эти вопросы. Правоохранительные органы молчат и не отвечают. Поэтому я поддерживаю это заявление, которое сегодня было представлена ​​для того, чтобы все-таки правоохранительные органы начали что-то делать и начали отвечать на те вопросы", - говорит народный депутат из фракции "Голос" Роман Костенко.

  Петр Порошенко вместе с депутатами прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой
Петр Порошенко вместе с депутатами прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой

"Кроме того, начинают преследовать непосредственных участников этой операции. Рассказывают о том, что Бурба был освобожден. Люди, которые непосредственно участвовали, а затем дали показания этой комиссии, до сих пор не имеют охраны. Хотя мы на этом настаивали. И их фамилии разглашены через средства массовой информации. Мы считаем, что так делать неприемлемо. И мы как оппозиционные фракции сделаем все, чтобы защитить наших разведчиков и наших военнослужащих", - отмечает Костенко.

Боевой генерал, Герой Украины, народный депутат Михаил Забродский отметил, что генпрокурор не нашла возможности пообщаться с депутатами.

  Петр Порошенко вместе с депутатами прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой
Петр Порошенко вместе с депутатами прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Ирины Венедиктовой

"У нас был конкретный вопрос о том, почему в течение суток не регистрируется заявление о немного другом аспекте этого дела, связанным с разглашением государственной тайны. Речь идет о заявлении высшего руководства государства о том, что руководству соседней страны была передана информация об операции с непонятной мотивацией и непонятными целями. Но сегодня мы ответа не услышали, будем надеяться на скорейшую встречу, на скорейший ответ госпожи генерального прокура", - говорит Забродский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутаты от оппозиции требуют от генпрокурора Венедиктовой расследовать "вагнергейт" - Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 9630
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 6804
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 3987
Меркель и Макрон также связались с Путиным
Меркель и Макрон также связались с Путиным Просмотров: 3582
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе Просмотров: 3132
Политика
Сыну Януковича избрали меру пресечения
Сыну Януковича избрали меру пресечения Просмотров: 45
Нардеп Кива вызывает недоверие
Нардеп Кива вызывает недоверие 1 Просмотров: 162
Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию на Донбассе и отметил необходимость освобождения пленных
Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию на Донбассе и отметил необходимость освобождения пленных Просмотров: 45
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко 3 Просмотров: 567
СБУшник срывал скандальный фильм о Зеленском - у Баканова отрицают
СБУшник срывал скандальный фильм о Зеленском - у Баканова отрицают
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
5
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
3
Курс Bitcoin достиг рекордной отметки
3
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
3
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
Голосов: 8587
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть