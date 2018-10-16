Порошенко хочет передать Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Решение о передаче церкви будет зависеть от Верховной Рады. Фото из открытых источников

Президент Петр Порошенко предлагает передать в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь.

Об этом сказала представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко на согласительном совете.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Петр Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест того, что Святой Андрей в свое время крестил Украину, символ единения с матерью-церковью. Президент обращается ко всем фракциям Верховной Рады поддержать этот законопроект", - сказала Луценко.

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11 октября Синод Константинополя официально объявил решение о том, что Вселенский патриархат переходит к предоставлению автокефалии Украинской церкви.