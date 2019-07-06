Порошенко: Европейские партнеры должны усилить санкционное давление на Россию

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Руководство Украины и ЕС на саммите 8 июля должно не просто подтвердить общее стремление к солидарности в контексте российской агрессии в Донбассе, должна быть определена стратегия наращивания санкционного давления, шире по объему и эффективнее содержанием.

Об этом говорится в статье пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко для издания EUobserver, опубликованной в преддверии саммита "Украина-ЕС", сообщает Евросолидарнисть.

"Более санкций, шире по объему и более эффективных по воздействию, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение международного права и украинского законодательства", - отмечает Порошенко.

"Последние инициативы доброй воли нового руководства Украины о прекращении огня и долгожданного разграничения в Станице Луганской не получили встречных жестов со стороны России. Наоборот, только в июне Украина потеряла 11 военнослужащих и около 80 были ранены", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".

Он еще раз отметил, что единственно возможным решением мирного урегулирования является введение миротворческой миссии на всей территории ОРДЛО.

"Нам нужны общие подходы к продвижению инициативы Украины по развертыванию многонациональной миссии под эгидой ООН на Донбассе, а также для дальнейшего давления на Кремль с целью освобождения украинских граждан, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и многих других, которые незаконно удерживаются в России", - отметил Порошенко.

"Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 и не освободила 24 украинских военнослужащих и не вернула 3 судна. Саммит должен согласовать дальнейшее усиление Азовского пакета санкций и давления на Россию для обеспечения беспрепятственного и свободного прохода в Азовское море", - подчеркнул Порошенко.