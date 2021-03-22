"Порошенко еще надо постараться, чтобы с нами конкурировать" - "Слуга народа"

По данным социологов, за Порошенко в начале марта проголосовали бы 19,7% избирателей, его партию - 20%. Фото: Getty Images

Партия "Слуга народа" не считает предыдущего президента Петра Порошенко своим главным конкурентом.

"Мы уже ответили на вопрос конкуренции с Порошенко в 2019 году. Петру Алексеевичу еще предстоит постараться, чтобы с нами конкурировать на предстоящих выборах", - цитирует председателя партии СН Александра Корниенко "РБК-Україна"

Корниенко сказал, что партия власти становится не правой, а украиноцентристской.

"Мы выбираем методы и инструменты, необходимые для тех или иных задач. Жестче стала вести себя страна-агрессор, пятые колонны внутри Украины активнее проявляют себя - вот и наша политсила во главе с президентом начала выбирать более жесткий инструментарий", - рассказал он.

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Согласно внутренней социологией СН, наибольшая поддержка у них в центре Украины. Чуть меньше на юге и западе. На востоке поддерживают партию власти уже гораздо меньше. На севере ситуация немного лучше, но тоже не самая благоприятная для "слуг".

"Для Порошенко как для наиболее националистического политика останется не такое и большое поле для маневра", - говорит директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то наибольшие шансы попасть в парламент имеют 4 партии, сообщали социологи.