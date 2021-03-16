Кто попадает в Раду, если бы были выборы

Сейчас в парламенте есть фракции 5 партий. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то наибольшие шансы попасть в парламент имеют 4 партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта.

За "Слугу народа" готовы отдать свой голос 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За "Европейскую солидарность" проголосуют 20% соответственно, ОПЗЖ - 18%, ВО "Батькивщина" - 9%, "Сила и честь" - 5%, "Голос", "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана" - по 3% , Радикальная партия Олега Ляшко и партию Шария - по 2%, "Гражданская позиция", "Оппозиционный блок" и "Удар" - по 1%.

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Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 27,4% тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатурой. Это на 4% больше, чем месяц назад.