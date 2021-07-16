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суббота, 17 июля 2021 09:01

Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
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Соломия Бобровская перед рабочей неделей в Раде опубликовала фото на берегу моря на Кинбурнской косе
Фото: Соломия Бобровская
Александра Устинова сфотографировалась на крыше возле Верховной Рады с видом на купол парламента с большой бутылкой
етр Порошенко в начале недели гулял в Славянске
Со своей собакой отдыхала перед последней сессионной неделей депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина
Олег Ляшко похвастался большой рыбой, которую поймал

Екс-руководитель МВД Арсен Аваков, которого Верховная Рада уволила с должности министра, общался с полицейскими в Ровно. Пятый президент, нардеп Петр Порошенко в Славянске пробовал местный кулеш. А жена Виктора Медведчука Оксана Марченко показала своих собак.

Что еще делали политики в разгар лета – в материале Gazeta.ua.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили в Вашингтоне, США, на неделе общался с сенаторами и руководителями аналитических центров. Выложил, как передвигается в специальном подземном транспорте для Сената США. Также пил вино с американскими врачами грузинского происхождения Наной Гегечкори и Николасом Капшидзе.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич показала, как праздновали седьмую годовщину создания добровольческого батальона "Госпитальеры". Депутат награждала добровольцев и парамедиков. И поделилась списком вещей, на которые батальон собирает средства волонтеров. Зинкевич опубликовала фото с котом, который живет на базе батальона.

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Эксминистр внутренних дел Арсен Аваков, которого Верховная Рада на этой неделе уволила от должности, уехал в Ровно, где общался и фотографировался с полицейскими и спасателями. Выложил фото с детьми, которые одели форму. Аваков на страницах в соцсетях попрощался после заседания Рады, на которое не пришел. Выложил фото где, приложил руку к сердцу в сером костюме и подписал "Слава Украине!".

Поблагодарил Авакова после увольнения екнардеп Олег Ляшко. Показал, как они пожимают руки. Также на неделе ексдепутат похвастался большой рыбой, которую поймал. На фото поднимает ее в лодке. Так поздравил с днем рыбака.

Некоторые нардепы наоборот праздновали увольнение Авакова. В частности, депутат от "Голоса" Инна Совсун опубликовала фото в черном платье по фигуре и солнечных очках с подписью: "Фактически, похороны целой эпохи. Надо соответственно одеваться". Ее коллега Александра Устинова сфотографировалась на крыше возле Верховной Рады с видом на купол парламента с большой бутылкой. Оставила подпись "За отставку".

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Новоназначенный глава МВД Денис Монастырский этой неделе принимал поздравления от "слуг народа" относительно его кандидатуры на должность министра. В частности, депутат Вячеслав Медяник показал, как в Раде обнимает своего коллегу. Пожелал успехов "слуга" Юрий Камельчук, также выложил общее фото.

"Слуга народа" Мария Мезенцева выложила фото, как стоя работает в Раде. А у парламента в пятницу покупала цветы в уличной продавщицы. Та стояла за забором под наблюдением двух полицейских. Букет желтых цветов депутат приобрела для бабушки.

Депутат от "Голоса" Соломия Бобровская перед рабочей неделей в Раде опубликовала фото на берегу моря на Кинбурнской косе на Николаевщине. Сфотографировалась в шортах и широкой голубой рубашке. Опубликовала также, как плавала на байдарке.

Жена депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко показала фото своих собак. Марченко опубликовала видео, как ее слепая любимица Кася познакомилась с новой маленькой белой чихуахуа. Женщина также выложила, как заботится о животных на газоне своего имения. 19 февраля СНБО относительно Марченко и Медведчука применила санкции за финансирование терроризма. Медведчук находится под арестом, его подозревают в государственной измене.

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Со своей собакой отдыхала перед последней сессионной неделей депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина. На траве в тени деревьев рядом с любимцем читала книгу.

Пятый президент, народный депутат "Европейской солидарности" Петр Порошенко в начале недели гулял в Славянске, Донецкой области, общался с горожанами и пробовал местный кулеш. Также посещал в Донецкой области в Карловке стоматологическую клинику "Тризуб Дентал", которая лечит воинов ООС.

Нардепки от "ЕС" Ирина Геращенко, Мария Ионова, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Нина Южанина поделились фотографиями с акции протеста под Офисом президента. Выступили в поддержку генерала Игоря Павловского (Бывшего заместителя министра обороны Павловского арестовали на два месяца. ГБР подозревает его, а также двух ексначальникив департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузня на Рыбацком" в сговоре и организации снабжения армии в 2016-2018 годах военной техники низкой качества. – Gazeta.ua).

Климпуш-Цинцадзе также поделилась фото с большим венком на голове. Примерила украшения из роз, полевых цветов. Похвасталась венком в вышиванке на берегу.

16 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пятую сессию. В сессионном зале зарегистрированы 356 народных депутатов. По графику новая сессия начнется 7 сентября, продлится до 21 января 2022 года. Также должны состояться два внеочередных заседания – 23 и 24 августа.

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