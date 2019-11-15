Порошенко допросят по делу Иловайска - Рябошапка

Рябошапка рассказал о допросе Порошенко. Фото: Обозреватель

Следующий допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу об Иловайской трагедии должен состояться в пятницу.

"На пятницу запланирован допрос Порошенко по делу об Иловайской трагедии. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель, поскольку он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время", — заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Настоящее время.

Он также отметил, что есть и другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус Порошенко.

"Эти производства касаются использования служебного положения не с той целью, с которой он был избран президентом Украины", — объяснил Рябошапка.

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Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что Иловайск для украинской армии в то время не представлял особой оперативной важности. Поскольку украинские войска перерезали железную дорогу в районе Кутейникова, юго-восточнее Иловайска, не было необходимости заходить в сам город.