Популисты показывают все худшие результаты - какая польза Украине от выборов в Молдове

О чем свидетельствует победа Санду в Молдове. Фото: Bloknot-Moldova.md

Наблюдаем тренд, когда политики-популисты - Трамп, Додон - показывают худшие результаты, чем несколько лет назад. Возможно, эта тенденция станет переломной в Восточной Европе, сказал эксперт по международным отношениям Владимир Горбач о результатах выборов в Молдове. Там победила прозападная кандидатка Мая Санду.

"За Додона на самом высоком уровне у нас не было отношений с Молдовой из-за его заявления о российском Крыме. Теперь будет такая возможность, но не надо переоценивать значение выборов, поскольку Молдова является парламентской республикой. А в правительстве и парламенте пока преимущество социалистической партии Додона. Пока Украине нужно поддерживать прозападные силы, чтобы они выиграли и парламентские выборы, а тогда можно строить общую позицию по Крыму, Донбассу и Приднестровью.

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Обе наши страны заинтересованы, чтобы в Приднестровье не произошло размораживание конфликта подобно Нагорного Карабаха. Могут занимать общую позицию по урегулированию на Приднестровье и Донбассе на международной арене. Украина должна сделать все, чтобы не допустить замораживания донбасского конфликта с приднестровским вариантом ", - пояснил Горбач.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранную президентку Молдовы Майю Санду с победой на выборах и пригласил ее в Киев.