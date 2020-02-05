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среда, 05 февраля 2020 10:47

Помпео не говорил о "потерянном Крыме" – Джапарова

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Помпео не говорил о &quot;потерянном Крыме&quot; – Джапарова
Отметили, что Помпео не считает Крым потерянным. Фото: LIGA.net

Госсекретарь США Майк Помпео в Киеве не говорил о "потерянном Крыме". Такую информацию распространили 4 февраля.

"Как участник встречи, должна отметить, что выражение лица госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем идет речь, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ", - написала участница встречи Эмине Джапарова в Facebook.

Но отметила, что вопрос Крыма действительно поднимали на встрече.

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"Официальная позиция США является четкой, многократно артикулированной на разных уровнях и зафиксированной во многих международных документах, в том числе и в Декларации Помпео, за что благодарила во время встречи. Никоим образом эта позиция не изменилась несмотря на попытки российской пропаганды выдавать желаемое за действительное", - добавила в другом посте.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не чувствует моральной ответственности за войну на востоке Украины. Переводит ее на предшественников из администрации Обамы. Америка хотела бы, чтобы Россия и Украина договорились на любых условиях. Об этом открыто говорит Государственный секретарь США Майк Пампео, фактически дословно цитируя Трампа.

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Дата
05
февраля

Десерт создали случайно

Создали братство для защиты украинцев

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