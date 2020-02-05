Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ

Помпео резко высказался о Крыме. Фото: Корреспондент

Госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев во время одной из встреч заявил, что Украина уже не сможет вернуть аннексированный Крым, поскольку у России невозможно что-то забрать.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", — передал один из участников встречи реплику Помпео по Крыму, сообщает НВ.

В рамках визита политик откровенно ответил на просьбу крымской активистки Эмины Джапаровой, которая попросила оказать помощь в организации конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне. Также активистка попросила Белый Дом держать Крым в поле зрения внешней политики США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев

Напомним, Помпео посетил Украину с официальным визитом. Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, госсекретарь США заявил, что американские власти понимают важность украинского государства. Украина важна, поскольку в Восточной Европе является бастионом между свободой и тоталитаризмом.