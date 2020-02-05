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Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ

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Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ
Помпео резко высказался о Крыме. Фото: Корреспондент

Госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев во время одной из встреч заявил, что Украина уже не сможет вернуть аннексированный Крым, поскольку у России невозможно что-то забрать.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", — передал один из участников встречи реплику Помпео по Крыму, сообщает НВ.

В рамках визита политик откровенно ответил на просьбу крымской активистки Эмины Джапаровой, которая попросила оказать помощь в организации конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне. Также активистка попросила Белый Дом держать Крым в поле зрения внешней политики США.

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Напомним, Помпео посетил Украину с официальным визитом. Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, госсекретарь США заявил, что американские власти понимают важность украинского государства. Украина важна, поскольку в Восточной Европе является бастионом между свободой и тоталитаризмом.

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