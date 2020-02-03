"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев

Владимир Горбач: Украина и США ждут окончания процедуры импичмента и тогда в покое будут восстанавливать адекватные двусторонние отношения. Фото: ВВС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не чувствует моральной ответственности за войну на востоке Украины. Переводит ее на предшественников из администрации Обамы. Америка хотела бы, чтобы Россия и Украина договорились на любых условиях. Об этом открыто говорит Государственный секретарь США Майк Пампео, фактически дословно цитируя Трампа.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

Какова была цель визита Государственного секретаря США Майка Помпео в Киев?

- Проводил обобщенное турне. Кроме Украины посетил еще Беларусь и несколько других стран-соседей России. Но не ее саму - это позитивный сигнал. Таким образом Соединенные Штаты хотели выявить поддержку к этим странам и показать, что можно было бы ориентироваться не только на Кремль. В нашем случае Помпео подчеркнул своим визитом поддержку украинской позиции в войне с Россией. В первую очередь это политический жест. Но также стороны говорили и про военно-оборонные аспекты, экономику и энергетику.

На что рассчитывали украинские представители? Достигли своей цели?

- Боюсь, с нашей стороны были не столько надежды, как опасения относительно визита Помпео. Они связаны с процедурой импичмента в США и активной вовлеченностью в эти процессы Украины. Стали центром американских внутренних разборок. Офис президента Зеленского скорее всего опасались, что Помпео привезет какое-то новое требование из Овального кабинета. Конечно, мы не знаем, о чем стороны говорили без камер. Но совместная пресс-конференция Зеленского и Помпео показывает, что нового ультиматума нет. Если и был разговор на эту тему, он не вышл на поверхность.

Именно сейчас в Конгрессе процедура импичмента подходит к своему логическому завершению. Трамп останется в должности. Украина и США ждут этого момента и тогда в покое будут восстанавливать адекватные двусторонние отношения.

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Помпео в Беларуси завил, что Украина и РФ в конце должны сами решить конфликт. Что означает это заявление? Соединенные Штаты отстраняются от конфликта?

- Это очень негативная ремарка, но она не первая. Помпео фактически процитировал Трампа. Американский президент во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН в сентябре тоже сказал, что Украине и России следовало бы договориться и как-то решить проблему. В очередной раз видим, лично американское руководство не интересует проблема войны в Донбассе. Это - плохой сигнал для нас.

Что он означает для Украины? Какие последствия могут быть?

- Соединенные Штаты и в первую очередь Дональд Трамп не видят своей моральной ответственности за аннексию украинского Крыма и оккупацию Донбасса. Его администрация по умолчанию перекладывает ответственность за эти события на предшественника Барака Обаму. Себя же Дональд Трамп хочет позиционировать над ситуацией.

Вашингтон и многие другие европейские страны были бы только рады, если бы Украина и Россия как-то уже договорились и не мозолили глаза своими проблемами. Тогда можно было бы без проблем торговать с Кремлем. И не говорить постоянно про обеспокоенность поведением российской власти.

Но это невозможно. Западным странам и Америке в первую очередь придется нести свою часть ответственности за разрушение мирового порядка и международного права.

Майк Помпео, находясь в Минске обещал белорусам нефть по конкурентоспособным ценам. Хочет убедить Лукашенко, что надо удаляться от России?

- С одной стороны Майк Помпео этими словами действительно хочет стимулировать Лукашенко в определенной степени выходить из зоны влияния Кремля. С другой говорит, что после многих лет замороженных отношений Соединенные Штаты готовы приближаться к Беларуси. По крайней мере в сфере энергоресурсов. Американцы активно продвигают их на европейском рынке.

Один аспект этого заявления - психологический. Помпео говорит о конкурентной нефти именно в период энергетического войны между Беларусью и Россией. Президент Лукашенко именно так и называет эту ситуацию. Значит она действительно достаточно натянута. А заявление Помпео - это рука поддержки для Минска в противостоянии с Путиным. США не заинтересованы в том, чтобы Беларусь потеряла окончательно свой суверенитет и независимость от РФ.

С другой стороны американский Госсекретарь продвигает на внешних рынках интересы американского бизнеса. В США ресурсами торгует не государство, как в России. Там это делают частные компании. Американская власть делает все, чтобы обеспечить своих предпринимателей рынками сбыта.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов 56-летний Майк Помпео 30-31 января посетил Украину. Посещение подчеркивает поддержку украинского суверенитета, сообщает Госдепартамент США. Однако оно проходит на фоне импичмента Дональда Трампа, которого обвиняют в давлении именно на украинского президента. В Киеве Помпео встретился с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, главой ПЦУ Епифанием и президентом Владимиром Зеленским. После личного разговора они дали совместную пресс-конференцию. Говорили об экономическом сотрудничестве стран, военной помощи и закупке Украиной оружия в США. После Украины, Госсекретарь США уехал в Беларусь. Там встретился с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Беларуси Владимир Макеем.

Также Майк Помпео посетил Казахстан и Узбекистан.