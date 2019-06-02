Помпео и Меркель обсудили помощь Украине

Помпео и Меркель помогут Украине. Фото: РБК

Государственный секретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель главные общие приоритеты, среди которых поддержка Украины и противодействие агрессии России.

Шеф американской дипломатии и канцлер ФРГ провели переговоры и "обсудили ключевые общие приоритетные задачи, включая оказание поддержки Украине и противодействие российской агрессии", сообщили в Государственном департаменте США.

Другими общими приоритетами, были ситуация вокруг Ирана и положение в Афганистане.

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Накануне встречи с Помпео Меркель тоже заявляла, что среди обсуждаемых тем будет, "естественно, сотрудничество в вопросе России и в вопросе будущего Украины после того, как в ней состоялись президентские выборы".