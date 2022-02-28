"Помогайте друг другу и выручайте" - Зеленский запостил видео для украинцев

Украинцы призывают помогать друг другу в условиях российской агрессии, когда воины защищают страну.
Видео опубликовал президент Владимир Зеленский.
"Сегодня ты снова написала, что тебе страшно. И я снова попрошу, нет, сегодня я прикажу – отставить бояться.
Скажи отцу беречь сердце и обнять маму.
И вообще давайте улыбаться. Помогайте друг другу и спасайте. Целуй любимых. Вы за нашими спинами, надежные, не прячетесь, а прикрываете нас с тыла. Сделайте так, чтобы мы гордились вами. И мы вернемся и будем жить", - сказано.
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Люди строят баррикады на дорогах, чтобы не пускать технику российского врага.
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