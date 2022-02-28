Люди построили баррикады на дороге в Энергодар. Не пускают оккупантов

Жители Энергодара построили баррикады, чтобы не пропустить в город технику оккупантов. ФОТО: скриншот

Местные жители пытаются не пропустить российскую военную технику в город Энергодар в Запорожье. Люди возвели баррикады на дорогах.

На видео видно, что заграждения построены из шин и деревянных досок. Увидев такие баррикады – российская колонна не рискнула ехать и остановилась в нескольких сотнях метров.

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Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.