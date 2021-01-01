Полякова под балконом, фото с быком: как нардепы встретили Новый год

Народные депутаты публиковали в соцсетях, как развлекались на Новый год.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко гулял на концерте Оли Поляковой. Депутат смотрел концерт с балкона, сцена была под открытым небом.

Фото с семьей у елки опубликовал другой "слуга" Николай Тыщенко. "2021 будет годом семьи, мира и добра!", - написал он.

В Ворзеле под Киевом праздновал Новый год нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

Также депутат опубликовал посленовогодний обед. "Когда имеешь в кумовьях Оксану Скиталинскую (врач-диетолог. - Gazeta.ua), то на посленовогодний обед автоматически здоровая пища", - написал он в Facebook.

С колядками водил круг у елки коллега Вьятровича по фракции Владимир Арьев.

Коллега Вьятровича по фракции Алексей Гончаренко 1 января купался в море.

Фото с быком ночью запостил депутат из "Батькивщины" Сергей Евтушок.

Пустой прилавок кондитерского магазина в Киеве в канун Нового года опубликовал нардеп от "Голос" Андрей Осадчук.

"Киев, Львовская площадь, 13:30. Фирменный магазин пятого имени пятого. У детей центра столицы украли праздник. Если серьезно, то, наверное, менеджеров известной компании будут сильно ругать. Могли бы значительно больше заработать и налогов заплатить, но явно промазали", - написал депутат.

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