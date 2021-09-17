"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом

Сивохо повторяет то, что говорят в Кремле, сказал журналист.

Журналист Роман Цимбалюк назвал бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо капитулянтом, который играет на руку Кремлю. Это произошло в эфире программы "Право на власть" на "1+1" в четверг.

Сивохо, которого представили "лидером национальной платформы примирения и единства", комментируя то, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму РФ, заявил: "Мы просто упускали возможность привлекать наших людей там к голосованию. И сейчас, когда мы все такие цифровые, можно было бы уже придумать какой-то электронный способ голосования".

Бывший советник секретаря СНБО заявил, чтобы граждане на оккупированных территориях участвовали в украинских выборах.

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"Когда господин Сивохо говорит, что "Украина туда не заходила". А вы не знаете почему она "туда не заходила"? Я думаю, вам вашу организацию надо срочно переименовать. У вас там есть слово "примирение". Вы в скобках напишите "капитулянта".

Потому что то, что вы предлагаете - предоставить возможность голосовать электронным образом людям, которые живут на оккупированной территории. Я вам объясню что будет. Непосредственно вы получите грамоту из Кремля. Потому что об этом всегда говорит Песков, что они будут голосовать и за Путина и за "Единую Россию" и за украинские партии.

Я вам объясню, за какие партии. За партии, представители которой ездили в Москву, потому что сейчас один кум сидит под домашним арестом. А когда мог туда поехать, встречался с депутатами от "Единой России". Которые сейчас проводили на украинской территории "съезд "защитники России". Если за "Единую Россию" все ходят "голосовать" строем, то эти люди так же пойдут "голосовать" на уже украинских выборах за ту партию, которую укажет Кремль".

Россия занимается ползучей оккупацией, сказал Цимбалюк.

"Впервые в российском парламенте будут представлены военные преступники. Бородай идет от Ростовской области. Военный преступник Прилепин тоже буже в Госдуме. То, что они говорят по отношению к Украине, это современный российский нацизм", - сказал журналист.

Жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей массово выдают российские паспорта для участия в сентябрьских выборах в российскую Госдуму. Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов российскими оккупантами.