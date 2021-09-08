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Рада осудила псевдовыборы российских оккупантов. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ

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Рада осудила псевдовыборы российских оккупантов. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ
Из 44 членов фракции ОПЗЖ за постановление не проголосовал ни один. Фото: Олег Федонюк, Facebook

Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную Думу Российской Федерации во временно оккупированном Крыму с привлечением к голосованию граждан Украины с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

За постановление проголосовали 318 народных депутатов.

Поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группы "Доверие" и "Партия "За будущее".

ОПЗЖ - ноль голосов "За".

Парламент постановил, что намерение оккупационной администрации РФ незаконно провести 19 сентября выборах в Госдуму в Крыму с привлечением граждан Украины, которым принудительно выдали российские паспорта, является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН и других международно-правовых актов.

Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам зарубежных стран в связи с незаконной подготовкой выборов российскими оккупантами.

Спикеру Дмитрию Разумкову поручили направить текст обращения в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, ОБСЕ, НАТО, к другим международным организациям, парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам государств-членов ООН.

"Напомню, что 10 сентября стартуют масштабные учения РФ и Белоруссии. Это те вещи, о которых украинский парламент не может молчать. Мы должны обращаться к международному сообществу для по крайней мере фиксации подобных военных преступлений.

Кроме того, что в Крыму РФ меняет последние восемь лет напрямую фактически этнический состав, заселяя туда граждан РФ, они проводят следующую политику: "выборы" в Госдуму пройдут с фамилиями, которые имеют прямое отношение к вооруженным формированиям так называемых "ЛНР" и "ДНР ". Более того, в этих "выборах" будет участвовать бывший так называемый глава правительства "ДНР" Прилепин, его дружок Бородай", - сказала перед голосованием депутат от "Голоса" Соломия Бобровская.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

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Дата
08
сентября

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