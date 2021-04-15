Польша выдворила трех российских дипломатов

Польша объявила "персонами нон-грата" трех российских дипломатов. df.news

Власти Польши объявили "персонами нон-грата" трех российских дипломатов.

Работники российского посольства совершили действия, нарушающие статус дипломата. Об этом сообщила пресс-служба польского ведомства.

"Послу была передана дипломатическая нота, которая проинформировала о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве "персонами нон-грата". Основанием для такого решения было совершение этими людьми действий, которые не соответствуют статусу дипломата и вредят Польше", - отмечается в сообщении.

В МИД добавили, что Польша выражает полную солидарность с решениями, которые были приняты Соединенными Штатами 15 апреля 2021 по их политике в отношении России.

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"Совместно принятые и согласованные союзниками решение являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Британское Министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Лондоне. МИД выразило обеспокоенность действиями РФ.