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четверг, 30 сентября 2021 04:55

Польша восстанавливает железнодорожное сообщение с Украиной

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Польша восстанавливает железнодорожное сообщение с Украиной
Между Украиной и Польшей восстанавливают железнодорожное сообщение. Фото: Сегодня

Польша намерена восстановить железнодорожное сообщение с Украиной.

Обнародовали проект по восстановлению международного железнодорожного сообщения, сообщает издание inPoland со ссылкой на распоряжение польского правительства

Документ уже подписан премьер-министром страны и предусматривает запуск поездов в Украину с 1 октября.

"Цель проекта – дать возможность запустить международный пассажирский железнодорожный транспорт с пересечением границы Республики Польша на участке с Украиной. Внедрение этого решения должно обеспечить реализацию запланированного транспортного предложения с целью оправдания социальных ожиданий пассажирского железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.

Из Украины в Польшу вновь станут курсировать пять составов. Это поезда Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Польша сохраняет запрет на железнодорожное сообщение только с Беларусью.

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Назвали страны, в которые чаще всего ездили украинцы в первом полугодии 2021-го. Больше всего украинцев посетили Польшу - 1,9 млн граждан. 774,5 тыс. ездили в Турцию. В Египет поехали 705 тыс. граждан Украины. В Россию - 371,9 тыс.

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