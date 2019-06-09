Польша поделится с Украиной опытом вступления в ЕС и НАТО

Польша поделится ценным опытом с Украиной. Фото: ТСН

Маршалок Сената Польши Станислав Карчевский во время Х сессии Межпарламентской ассамблеи в Киеве заявил, что Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и Европейский союз.

Европейский союз станет сильнее, когда Украина войдет в его состав, сообщает РБК-Украина.

"Мы будем строить более сильный Европейский союз. А более сильный ЕС - это союз с Украиной. Высокий уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО. В Польше в этом году мы празднуем наше 20-ти летие членства в НАТО и 15-летие членства в ЕС. И мы также гарантированно готовы делиться с вами нашим опытом, связанным с вступлением в эти организации", - сообщил Карчевский.

Председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис добавил, что главы парламентов Украины, Литвы и Польши обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в Европейском союзе.

"Мы обсудили, какие шаги должна сделать Украина и другие страны с целью получения Украиной членства в ЕС", - заявил Пранцкетис.

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Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что подписал резолюцию о сроках вступления Украины в Европейский союз. Так, в соответствии с декларируемыми сроками, Украина сможет стать полноправным членом ЕС в 2025-2027 годах.