Парубий назвал сроки вступления Украины в ЕС

Парубий подписал резолюцию о сроках вступления Украины в ЕС. Фото: twitter.com/AndriyParubiy.

Главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в Европейский союз.

По словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, Украина имеет большой шанс вступить в Европейский союз в 2025-2027 году, передает РБК-Украина.

Парубий подписал резолюцию по итогам проведения X сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша.

"Ключевой документ, который был нами полчаса назад подписан - это наша общая резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди этого плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии "2025-2027". Это стратегия плана на пути Украины в ЕС. Мы определили, что в этот период это и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз ... и совместно разработали стратегию, какие шаги мы должны сделать, чтобы мы смогли выйти на конечное и заключительное решение ", - заявил Парубий.

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"Мы совместно определили, что этот период мы видим как период больших шансов для Украины на пути в ЕС. Ведь в 2025 году будет председательствовать Польша, а с 2025-го по 2027 будет председательствовать Литва", - добавил он.

7 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с украинскими журналистами. Встреча состоялась в резиденции Залесье. Присутствующие на встрече представители украинских СМИ поделились своими впечатлениями и опубликовали фотографии с запада на свои страницах в фейсбуке.