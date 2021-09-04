Польша хочет открыть на границе с Украиной еще один пункт пропуска

На границе Украины и Польши появится еще один пункт пропуска. Фото: Украинская правда

В Польше стартует строительство автомобильного пункта пропуска на границе с Украиной "Нижанковичи-Мальховичи".

Все расходы по реализации объекта берет на себя Польша, сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Продлится строительство в течение 4 лет, стоимость работ - 109 млн злотых.

Строить пункт пропуска будет Подкарпатское воеводство, а Украина со своей стороны проложит к новому пункту пропуска дорогу.

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Строительство трассы (Т-14-18) Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый началось в марте 2021, предварительно завершить его планируют в декабре 2022 года. Работы, стоимость которых более 19 млн евро, выполняет польская фирма DROG-BUD Sp. В общем появится почти 46 км качественной дороги. Будущий пункт пропуска рассчитан для автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн.