Половина украинцев готова оказывать сопротивление России - опрос

Каждый третий готов сопротивляться с оружием в руках. Фото: Reuters

В случае открытого нападения России оказывать сопротивление тем или иным способом готова половина украинцев. Каждый третий – с оружием в руках.

Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса Киевского международного института социологии, проведенного 3-11 декабря.

"В декабре 2021 года КМИС задавал респондентам вопрос: "В случае совершениявооруженной интервенции со стороны России в ваш город или село, предприняли бы вы какие-либо действия и если "да", то какие именно?" В общем, результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут оказывать сопротивление российским интервентам", - говорится в сообщении.

33,3% готовы оказывать вооруженное сопротивление. 21,7% готовы противиться путем участия в акциях гражданского сопротивления. В целом тем или иным способом оказывать сопротивление готовы 50,2% украинцев.

14,8% выехали бы в более безопасный регион. 9,3% выехали бы за границу. 18,6% ничего бы не делали. 12,1% затруднились с ответом, 1,1% отказались ответить на вопрос.

Готовность оказывать сопротивление варьируется от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.

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Выборка опроса представляет взрослое население Украины. В опрос не включили оккупированные территории.

7 декабря украинская разведка сообщила, что позиции российских оккупантов на Донбассе усиливают дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты. На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил.