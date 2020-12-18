Полномочия генпрокурора усилили

2 января начал работу Офис генерального прокурора. Генеральную прокуратуру ликвидировали. Фото: Сергей Нужненко, "Радіо Свобода"

Год назад Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые усиливают влияние генерального прокурора.

Ходатайство о разрешении на задержание нардепа, содержание под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, должны быть согласованы генпрокурором.

"За" 18 декабря год назад проголосовали 223 народных депутата от "Слуги народа", 22 - "ОПЗЖ", 17 - группа "Доверие", 15 - группа "За будущее". Воздержались "Батькивщина" и "Европейская солидарность". "Голос" голосовал против.

В уголовных делах касательно преступлений отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суд ходатайства согласовываются следственным судьей. Задержать нардепа могут без разрешения следственного судьи, если его застали во время или после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия или гибелью человека.

Только генпрокурор может начать расследование в отношении нардепа.

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В "Голосе" заявили, что монобольшинство "слуг" хочет ввести "контролируемую" неприкосновенность депутатов.

"Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата ", - сказала член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

Фактически ограничиваются функции других правоохранительных органов и отдаются все полномочия в руки одного человека - генпрокурора, заметила депутат.

С марта в должности генерального прокурора - Ирина Венедиктова. Ее кандидатуру предложил Владимир Зеленский. Венедиктова шла 3-ей в списке партии "Слуга народа" в прошлом году на парламентских выборах.

Осенью в Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Документ предусматривает лишение генерального прокурора возможности блокировать расследование народных депутатов.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. В НАБУ подготовили проект подозрения "слуге", но не могли его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом Венедиктова все-таки подписала подозрение. 21 сентября Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии "слуга" вышел под залог.