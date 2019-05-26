Политзаключенный Бекиров заявил, что умирает

Политзаключенный Бекиров заговорил о собственной смерти. Фото: РБК

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое.

"Ему очень плохо. Я видел его вчера: лицо одутловатое, постоянная одышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает. И это помимо огромных проблем с сердцем", - в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев на заседании общественного объединения" Крымская солидарность ".

По словам адвоката, 14 мая ему должны были сделать спирографию в больнице Семашко. Это процедура позволит оценить эффективность лечения. Однако врачи не спешат, поскольку, по мнению адвоката, не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения. "Я не знаю, как человек может так долго держаться. Его силы на исходе. Эдем-ага сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь, мне надо выйти, иначе я просто умру", - сказал адвокат.

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26 апреля подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Эдем Бекиров останется под арестом до 12 июня.