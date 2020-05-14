Политтехнолог Януковича вышел из тюрьмы

Пол Манафорт вышел из тюрьмы из-за коронавируса. Фото: Фото: reuters.com

Американский политтехнолог Пол Манафорт, осужденный в США за сговор и мошенничество, вышел из тюрьмы.

По сообщению "BBC News Украина", оставшийся срок заключения он проведет дома из-за угрозы распространения коронавируса в американских тюрьмах.

Освобождения 71-летнего Манафорта под домашний арест добились его адвокаты. Они настаивали на том, что возраст и нынешнее состояние здоровья их подзащитного подвергают его серьезному риску подхватить коронавирус в тюрьме.

Всего Манафорт провел за решеткой немногим больше года из 7,5 года общего срока заключения, назначенного ему судом.

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Пол Манафорт возглавлял избирательную кампанию нынешнего президента США Дональда Трампа в июне-августе 2016 года. Но потом его вынудили уйти в отставку из-за скандальной деятельности в Украине: с 2005-го по 2014 год политтехнолог работал на Партию регионов и правительство Виктора Януковича. После побега последнего из Украины в 2014 году правоохранители получили доступ к так называемой черной бухгалтерии Партии регионов. В документах были указаны многомиллионные расходы на услуги Пола Манафорта. В США его осудили за целый ряд банковских мошенничеств, уклонение от уплаты налогов и сговор. Также Манафорта обвиняли в попытке фальсификации президентских выборов США в сотрудничестве с РФ.

Печерский районный суд столицы заочно арестовал на два месяца четвертого президента Украины Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.