Януковича арестовали во второй раз

Януковича арестовали по делу о расстрелах на Майдане. Фото: reuters.com

Печерский районный суд столицы заочно арестовал на два месяца четвертого президента Украины Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Как пишет РБК-Украина, адвокаты подозреваемого требовали не рассматривать меры пресечения, поскольку истекли сроки досудебного расследования, а также просили отвода прокуроров за якобы их предвзятость. Также они требовали вызвать в суд самого Януковича, однако ходатайства адвокатов были отклонены.

В решении судьи Алексея Соколова говорится, что удовлетворено ходатайство стороны обвинения – относительно Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога.

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Это уже второй арест Януковича – на минувшей неделе его заочно арестовали по делу об узурпации власти.

В период сентября–октября 2010 года Виктор Янукович совершил действия, направленные на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины. В частности, он без решения Верховной Рады вернул Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, которая существенно ограничила полномочия правительства и парламента в пользу президента. В Украине начинают процедуру экстрадиции Януковича, который сейчас скрывается в России.