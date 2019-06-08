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Политологи оценили шансы объединения оппозиционных сил на выборах

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Политологи оценили шансы объединения оппозиционных сил на выборах

Объединение пяти оппозиционных партий повышает шансы на преодоление 5% барьера на выборах в Верховную раду. Такое мнение в Facebook выразили ряд украинских политологов, комментируя заявление представителей пяти партий - "Оппозиционный блок", "Наши", "Відродження", "Доверяй делам" и "Партии мира и развития" о совместном участии в выборах.

Как отмечает политолог Дмитрий Корнейчук, короткая избирательная кампания требует от кандидатов со схожими идеологическими позициями объединения усилий.

"Чем любопытен новый альянс? Во-первых, имеет все шансы пройти 5%-й барьер за счет электоральных ресурсов "ахметовской" части "Оппоблока" и Мураева (как показали президентские выборы), а также персональных рейтингов мэров крупных городов (Одесса, Харьков, Мариуполь), входящих в объединение", - отмечает Корнейчук.

По мнению политолога Сергея Белашко, альянс пяти партий станет альтернативой для тех украинцев на Юге и Востоке, которые не хотят голосовать за откровенно пророссийскую "Оппоплатформу".

"Сине-белый" электорат давно ждет объединения оппозиционных сил. А тут ему предлагают как раз то, что в полной мере отвечает его запросам: союз мэров и промышленников, новая модель партийного строительства, реальные люди и конкретные дела", - считает Белашко.

Как отметил политолог Юрий Гаврилечко, данное объединение позволит "Оппозиционному блоку" расширить электоральное поле за рамки Юга и Востока Украины.

"А у "партии мэров" появляется шанс усилить идеологический блок, выйдя за рамки образа "просто крепких хозяйственников", - добавил Гаврилечко.

Руководитель центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев подчеркнул, объединение пяти партий создаст конкуренцию бывшим коллегам по фракции "Оппозиционного блока".

"Присоединение "Оппоблока" и то, что он, похоже, станет базисом проекта, плохая новость для их бывших коллег по фракции и партии, ушедших к Медведчуку. Последние все дальше загоняют себя в токсичную и локальную пророссийскую нишу. Кроме того, на мажоритарке не только у "Оппоблока", но у "Видродження" позиции намного крепче, чем у конкурентов из "За життя". Да и поддержка мэров с их ресурсами свою роль сыграет", - считает Золотарев.

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Дата
08
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